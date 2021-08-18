В Одесской ОГА заявляют, что соответствующее предложение поддержано их коллегами из Николаева и Херсона.

Власти Одесской области с целью продления курортного сезона предлагают перенести начало учебного года на 20 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, ссылаясь на результаты заседания Научно-экспертного совета при Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что на нем обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В частности, возможен экономический эффект от продолжения туристического сезона.

По словам директора Департамента экономической политики и стратегического планирования ОГА Дмитрия Радулова, исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние несколько лет наблюдается изменение климата: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и относительно низкой температурой воздуха, а сентябрь туристы считают "бархатным сезоном".

Таким образом, по мнению Радулова, сентябрь – лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Читайте такжеОбразовательный омбудсмен объяснил, могут ли в Украине не допустить к работе невакцинированных учителей"Продолжение официального туристического сезона и использование для развития туристического потенциала южных регионов "бархатного сезона" увеличит поступления в бюджеты и предоставит рабочие места тысячам жителей. В связи с этим очень важным для экономического и туристического развития является продление летнего периода отдыха, в частности, с помощью переноса начала учебного процесса", - заявил Радулов.

Как проинформировали в ОГА, по предварительным расчетам Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% придутся на Одесскую область. В связи с этим, как сообщается, стоит пересмотреть "пиковые" туристические месяцы отдыха.

"С целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20 сентября, что требует внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О среднем образовании", согласно которому учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не меньше 175 учебных дней", - сказано в сообщении.

Как отмечается, переменное расписание начала учебного года (в зависимости от региона и климатических условий) является распространенной практикой за рубежом, в частности, в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии, США.

В пресс-службе уточнили, что руководство Одесской ОГА уже выступило с инициативой о переносе (в случае целесообразности) начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября на 20 сентября. Предложение поддержано руководством Николаевской и Херсонской ОГА.

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Автор: Лариса Козовая