В паркинге установили информационное табло, которое содержит информацию о вызове.

Новый подземный паркинг, рассчитанный на 50 "скорых", оснащенный информационными табло и переходами для медиков, открыли в Полтаве. Паркинг, ставший базой скорой медицинской помощи в областной службе 103, построили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как рассказали в Полтавской ОГА, раньше на этом месте был старый паркинг, построенный еще в 70-х годах прошлого века. Он был рассчитан всего на 30 автомобилей и уже не отвечал необходимым требованиям.

Новый паркинг расширили до 2 400 кв м, на которых можно разместить 50 "скорых". А на крыше создали мини-парк для пациентов Областного кардиоцентра, построенного в прошлом году по президентской программе.

"В подземном паркинге также оснащены диспетчерская, подъемник для осмотра технического состояния машин, комнаты отдыха для водителей. Помещение соединено переходом к центру экстренной медицинской помощи, чтобы бригада медиков могла быстро перейти к авто и не ждать на улице, пока оно подъедет", - рассказал глава областной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, в паркинге установили информационное табло, которое содержит информацию о вызове.

По словам координатора "Большой стройки", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, создание таких паркингов помогает предоставлять более эффективную и оперативную неотложную помощь, а опыт Полтавы может служить примером для других регионов.

Напомним, летом этого года президент Владимир Зеленский объявил о начале создания медицинских учреждений нового формата. По программе "Большая стройка" областные клинические и детские больницы модернизируют до уровня современных европейских клиник.

Автор: Иван Бойко