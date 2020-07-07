В Польше подожгли общежитие, где проживали украинские заробитчане – СМИ
11:34, 07 июля 2020Общество
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Злоумышленников задержали, сейчас устанавливают мотивы и причины поджога.
В здании находились 12 человек / radiokrakow.pl
Двое поляков подожгли хостел, где проживали украинские заробитчане. Людей удалось вовремя эвакуировать.
Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на местные СМИ.
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Событие произошло в Погожице неподалеку Хшанове Малопольского воеводства.
По информации правоохранителей, в здании находились 12 человек, преимущественно граждан Украины. Всех людей удалось вовремя эвакуировать.
Злоумышленников задержали, сейчас устанавливают мотивы и причины поджога.
Как сообщал УНИАН, в Польше оценивают, что только 5% украинцев вернулись на родину с начала карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавируса.
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