Мэрия города Каменское на Днепропетровщине организовала многомиллионную коррупционную схему с закупками средств борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты расследования издания «Апостроф».

Как пояснили журналисты, в январе, в разгар эпидемии, горсовет подписал ряд договоров на покупку дезинфицирующих средств, комбинезонов биологической защиты, а также медицинских масок. Поставщиками необходимых товаров выступили ООО «Торговая группа «Днепр» и ФЛП Толкунов Сергей Олегович.

У Толкунова были приобретены 2100 дезинфицирующих средств в емкостях объемом 5 литров по цене 540 гривен. Общая сумма заказа составила 1 134 000 гривен. В свою очередь ООО «Торговая группа «Днепр» поставила Управлению здравоохранения Каменской горсовета 8 тысяч комбинезонов биологической защиты на общую сумму 2 720 000 грн. То есть стоимость одного комбинезона биологической защиты составила 340 грн. Еще один договор с этой компанией касался закупки 400 тысяч медицинских масок на общую сумму 1 120 000 грн. Стоимость одной маски составила 2 грн. 80 коп.

«Рыночная цена на подобные товары значительно ниже. Для сравнения Днепровский горсовет закупал маски для больниц за суммы и 1 грн 45 копеек, и 1 грн 18 копеек. Дезинфицирующие средства такого же объема закупались, например, в Николаеве за сумму 344 гривны, в отличие от 540 грн в Каменском. Такая же ситуация и с костюмами биозащиты. В Запорожской области защитные костюмы поставлялись и по 125, и по 150 гривен», - написало издание.

Компания Толкунова была зарегистрирована только с началом эпидемии в 2020. При этом директором выступает Александр Козырь, который ранее работал в коммунально-жилищном эксплуатационном предприятии «Орион», имеющим прямое отношение к Каменскому горсовету.

Кроме того, в феврале горсовет объявил о покупке мебели для городской больницы №7. Именно Толкунов, который никогда не занимался мебелью, получил из бюджета 940 тыс. грн за выполнение заказа. При этом эти товары также были куплены по цене, превышающей рыночную, подчеркнуло СМИ.

В данный момент уже открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сумма ущерба, который нанесен общине города, исчисляется в порядка 2 миллиона грн.

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Автор: Иван Бойко