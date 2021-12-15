В бассейне также смогут заниматься люди с инвалидностью.

На территории свободного Донбасса появился первый крытый 50-метровый бассейн, который может принимать всеукраинские и международные соревнования по пяти видам спорта.

Об этом написал в Facebook глава Донецкой областной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Бассейн делали по стандартам Международной федерации плавания (FINA), здесь могут проходить всеукраинские и международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыжкам в воду и прыжкам на батуте.

В бассейне могут заниматься люди с инвалидностью – для них установили лифт и подъемники для спуска к воде.

Как сообщалось, в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" развивают также уличную инфраструктуру для занятий спортом. Уже открыли 500 "активных парков", где можно бесплатно тренироваться, пользуясь видео-инструкциями от звездных тренеров.

Автор: Григорий Бондарь