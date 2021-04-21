В Харькове уволились 2 тыс. медиков, поэтому разворачивать дополнительные койкоместа для больных коронавирусом нет смысла.

В Харькове в ближайшее время не планируют разворачивать дополнительные места для больных коронавирусом из-за нехватки технического оборудования и медиков.

Читайте такжеИ.о. мэра Харькова Терехов: в больнице №17 созданы дополнительные 30 мест для больных COVID-19Об этом рассказала во время сессии Харьковского горсовета Светлана Горбунова-Рубан, передает Depo.Харьков.

По ее словам, в медучреждениях нет условий и возможностей для создания новых койкомест, а также, что не хватает специалистов, которые их будут обслуживать — в Харькове из медучреждений уволились 2 тыс. медработников.

Чиновница отметила, что горсовет обращался к медработникам публично, а также к научным работникам по поводу трудоустройства в медучреждения города, но желающих не нашлось.

"Без решения этих вопросов развертывание новых кроватей не имеет смысла", — сказала вице-мэр.

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Автор: Ирина Погорелая