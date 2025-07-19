Россияне не отдали тела парней их родным, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно отметил наградами Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова – украинских подростков, убитых во временно оккупированном Бердянске российскими захватчиками.

Об этом говорится в указе №500/2025, опубликованном на сайте президента. Отмечается, что подростки отмечены наградами за "гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека".

Вышеупомянутый указ президент упомянул и в вечернем обращении.

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"Подписал указ о награждении орденом Свободы – это одна из высших украинских наград – двух ребят из Бердянска – из нашего Бердянска, который сейчас временно оккупирован Россией. Тигран Оганнисян и Никита Ханганов – им было по 16 лет. Они не предали Украину и ценили свободу именно так, что для многих стали ее символами. Их убили, и россияне даже тела не отдали родным. Вечная память!" – отметил глава государства.

Убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

Российские оккупационные войска длительное время преследовали Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова – жителей Бердянска 2006 года рождения. В мае 2023 года захватчики обвиняли их в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило до 20 лет тюрьмы.

Сообщалось, что Тиграна похитили из дома, где он жил со своей бабушкой. В течение пяти дней семья ничего не знала о местонахождении ребенка – россияне подвергали его избиению и пыткам электротоком.

24 июня в оккупированном городе произошла стрельба. Оккупанты сообщили об убийстве в городе "двух проукраинских террористов". Отмечалось, что одним из убитых подростков был Тигран Оганнисян.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что двое парней 2006 года рождения, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, перед смертью вступили в бой с оккупантами. Им удалось уничтожить военного РФ и коллаборанта-полицейского.

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