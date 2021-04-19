Как отметил мэр города Андрей Садовый, львовяне смогут освятить пасхальные корзины дома.

Во Львове празднование Пасхи будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений. Освящение корзин будет происходить только на улице, а также жители смогут освятить корзины дома самостоятельно.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в утреннем эфире на радио «Люкс FM» в понедельник, 19 апреля, пишет Zaxid.net.

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По словам Садового, Львовский городской совет готовит протокол, согласно которому в городе будет проходить освящение во время Вербного воскресенья и Пасхи.

"За последние два дня мы снова видим рост заболеваемости. За вчера в коммунальные больницы поступило 39 человек, а выписано только 8. Снова имеем растущую динамику, сейчас ситуация непростая. Мы проводили онлайн-встречи с отцами всех конфессий Львова относительно празднования Пасхи. К этим совещаниям приобщались наши врачи, которые объяснять сложность эпидситуации в городе: люди попадают в медицинские учреждения в очень сложном состоянии. Поэтому мы пришли к согласию относительно проведения освящений. Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить», – рассказал мэр Львова.

Так, освящение пасхальных корзин будет происходить только на открытом воздухе с соблюдения большой дистанции между верующими. Также львовяне смогут самостоятельно освятить святой водой пасхальные корзины дома.

«Нам категорически нельзя допустить, чтобы много людей собиралось в одном месте, ведь это сразу даст рост заболеваемости. Духовенство это осознает, отцы понимают свою ответственность», – подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, в прошлом, 2020-м, году празднование Пасхи также пришлось на период жестокого карантина. Во Львове все богослужения проводились онлайн, в церковь верующих не впускали. Освящение пасхальных корзин проходило исключительно на улице или онлайн. Такие же ограничения действовали и в Вербное воскресенье.

Напомним, что жесткий карантин во Львове городской совет продлил до 4 мая. В то же время Львов продолжает находиться в красной карантинной зоне, которую установила государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Коронавирус во Львове

По состоянию на 19 апреля количество жителей Львова, у которых подтвердился диагноз коронавирус COVID-19 с начала пандемии, – 61 572 (+343 за предыдущие сутки).

Общее количество заболевших с начала пандемии на COVID-19 в Львовской области – 123 397 (+490 за предыдущие сутки). Летальные исходы по области – 3 050 (+26). Вылечились в области – 89 602 (+324).

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Автор: Виктория Гордиенко