Зеленский отреагировал на скандал с изъятием приборов в воинских частях следователями ГБР

Президент выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, президент выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

«Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что следователи Государственного бюро расследований во время обысков в воинских частях изымают сверхвысокочастотные приборы, что может подорвать обороноспособность государства.

«Созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства», - пояснили в командовании.

Командование Воздушных сил призвало правоохранительные органы принимать решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства, и добавили, что «никто не препятствует непредвзятому расследованию дела».

В свою очередь в Государственном бюро расследований заявили, что будет проведено служебное расследование по поводу законности действий следователей ГБР при обследовании военной техники в части Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Киевом.

Министр обороны Андрей Таран назвал изъятие следователями сверхвысокочастотных приборов в воинских частях противовоздушной обороны подрывом их боевой готовности.

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