Мама ученика не захотела, чтобы ее ребенок пел на празднике песню на русском языке.

В Сумской области между мамой первоклассника и учительницей произошел конфликт из-за песни на русском языке.

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Скандал разгорелся в школе №3. По словам женщины, из-за отказа ученика петь на русском языке песню на празднике, администрация школы приняла решение отменить все утренники.

"Мы - украинская семья и общаемся исключительно на родном языке. Мой сын ходит в украинскую школу, где обучение идет на украинском языке, в соответствии с Законом Украины. Сейчас класс сына готовит утренник ко дню Св. Николая, дальше - Новогодний утренник. Сын, придя из школы, сообщил мне, что для этого утренника они учат песню с танцем на русском языке. Я обратилась к директору нашей школы с вопросом, почему так происходит и высказала свою точку зрения, что я не хочу, чтобы мой ребенок в Украине, на украинском празднике, исполнял песни на русском языке", - написала женщина.

После это разговора мать первоклассника обратилась в городской отдел образования. Позже учительница написала в школьном чате, что утренники отменили из-за того, что некоторые родители против праздников.

"Я лично подошла к ней с вопросом, почему отменяют утренник и она ответила, что из-за меня, что я против праздника для детей. И далее сказала, что вообще не хочет со мной общаться. Я понимаю, что это попытка учителя отомстить мне и моему сыну за нашу позицию говорить в Украине на украинском языке. Это делается специально, чтобы противопоставить меня всемy классу и указать на меня как на "ведьму", которая хочет лишить детей праздника. Думаю, что на это повлияло еще и то, что я не поощряю коррупцию в школе и не сдаю никакие фонды", - возмутилась женщина.

Участники группы предполагают, что отмена праздников может быть связана с карантинными ограничениями.

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Автор: Людмила Жерновская