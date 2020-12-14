Шляпа на верхушке главной елки страны понравилась не всем. Из-за этого ее решили снять.

Шляпа, которая ранее украшала главную елку Украины на Софийской площади Киева, демонтировали и разобрали на месте.

Организаторы новогодних праздников опровергли информацию о приведении ее в непригодность, пишет "Сегодня". В общественной организации Folk Ukraine говорят, что шляпу аккуратно сняли при помощи крана с макушки елки и начали разбирать ее конструкцию на месте.

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После скандала, возникшего из-за шляпы, ее решили не размещать в одном из киевских парков на период праздников как часть декорации или иллюминации.

"Мы решили передать шляпу в один из частных парков. И увидеть ее можно будет на этой локации, но не на этот Новый год. Сейчас она не будет экспонироваться", – рассказали в Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице.

Скандал из-за шляпы на киевской елке: что произошло

На днях в центре Киева на Софиевской площади завершили монтаж главной новогодней елки страны. Ее высота составляет 31 метр, и в этом году она искусственная.

Тематикой нынешнего праздника является "Сказочный лес". Поэтому на елку повесили шишки, желуди, белочек, грибочки, а также гирлянду в двух цветах - холодном белом и зеленом.

Скандал возник вокруг шляпы на верхушке, которая похожа на распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".

В Православной церкви Украины негативно отнеслись к новому облику главной новогодней елки. Там напомнили, что елка стоит на святом месте, потому "шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора" выглядит странно.

Позже шляпу сняли. Вместо нее намерены использовать традиционную звезду.

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Автор: Юрий Годован