Шляпа, которая ранее украшала главную елку Украины на Софийской площади Киева, демонтировали и разобрали на месте.
Организаторы новогодних праздников опровергли информацию о приведении ее в непригодность, пишет "Сегодня". В общественной организации Folk Ukraine говорят, что шляпу аккуратно сняли при помощи крана с макушки елки и начали разбирать ее конструкцию на месте.
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После скандала, возникшего из-за шляпы, ее решили не размещать в одном из киевских парков на период праздников как часть декорации или иллюминации.
"Мы решили передать шляпу в один из частных парков. И увидеть ее можно будет на этой локации, но не на этот Новый год. Сейчас она не будет экспонироваться", – рассказали в Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице.
Скандал из-за шляпы на киевской елке: что произошло
- На днях в центре Киева на Софиевской площади завершили монтаж главной новогодней елки страны. Ее высота составляет 31 метр, и в этом году она искусственная.
- Тематикой нынешнего праздника является "Сказочный лес". Поэтому на елку повесили шишки, желуди, белочек, грибочки, а также гирлянду в двух цветах - холодном белом и зеленом.
- Скандал возник вокруг шляпы на верхушке, которая похожа на распределяющую шляпу из "Гарри Поттера".
- В Православной церкви Украины негативно отнеслись к новому облику главной новогодней елки. Там напомнили, что елка стоит на святом месте, потому "шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора" выглядит странно.
- Позже шляпу сняли. Вместо нее намерены использовать традиционную звезду.
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