Правоохранители проверяют информацию о получении им взяток от десятков субъектов хозяйствования.

Служба безопасности Украины задокументировала получения взятки в 100 тысяч гривень руководителем подразделения «Укрзализныци» за подключение к электросетям общества.

Читайте такжеГосбюро расследований задержало одного из руководителей ГФС на взятке в $200 тысячКак сообщает пресс-центр СБУ,

руководитель одного из подразделений «Киевской дистанции электроснабжения» АО «Укрзализныця» систематически требовал деньги с коммерсантов за беспрепятственное присоединение и подключение их электроустановок к сетям Укрзализныци.

«В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения должностным 100 тысячи гривень от одного из предпринимателей. В настоящее время проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение «Укрзализныци», - говорится в сообщении.

Чиновника задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и направлении в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк