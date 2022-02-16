Фирмы-прокладки экс-главы МОЗ Максима Степанова и его бизнес-партнера Игоря Ильенко, стали фигурантами уголовного производства НАБУ по злоупотреблению властью и отмыванию имущества. На закупках комплектующих и расходных материалов по завышенным ценам для ГП "Полиграфкомбинат "Украина" в 2013-2019 годах они заработали 2,5 млрд. грн, сообщается в расследовании "РБК-Украина".

Как отмечают авторы материала, в ноябре 2020 года в результате финаудита на ГП "Полиграфкомбинат "Украина", проведенного Министерством экономики, всплыли грубые нарушения финансовой дисциплины, уклонение от уплаты налогов, принятие противозаконных управленческих решений. Выяснилось, что в период с 2010 по 2021 год компаниям Ильенко и Степанова ушло ни много ни мало – 207,8 миллионов долларов.

НАБУ открыло уголовное производство против компаний Inte Graph InternationalFZE (ОАЭ), ООО "ТОППТЕК", OU FEATURE (Эстония). Также в объединённом уголовном производстве фигурирует и махинация с "Национальной операционной системой" (NOS) от ООО "УНиТ"" – по факту злоупотребления служебным положением бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат "Украина" (2011-2016 год) Максима Степанова, его заместителя Максима Соколюка и представителей ООО "УНиТ".

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Как сообщается в статье, с 2014 года биометрические паспорта производит государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". Для этого оно использует продукцию частных поставщиков. Самым крупным поставщиком является офшорная компания Inte Graph International FZE. Компания Inte Graph International FZE, которая принадлежит Игорю Ильенко (отец) и Александру Ильенко (сын), зашла на Полиграфкомбинат "Украина" много лет назад. Именно через Inte Graph International FZE проходило около 80% материалов, которые закупал полиграфкомбинат до 2022 года. Игорь Ильенко – бизнес-партнер экс-руководителя "Полиграфкомбинат "Украина" Максима Степанова. Его сын – Александр Ильенко, совместно с женой Степанова является совладельцем компании "Феир Пиксел", которая фигурирует в декларации Степанова.

"Эстонская офшорная компания OÜ Feature Максима Степанова неоднократно фигурировала в расследованиях схем, связанных с выведением денег с ПК "Украина", - говорится в статье.

После смены руководства на полиграфкомбинате в начале 2021 года ( близкий к Степанову Юрий Онищенко был уволен с должности директора), главной задачей комбината стала работа с поставщиками напрямую. Среди таких поставщиков – "Полли-Сервис" и Covestra, и у этих компаний поликарбонат дешевле, чем у фирм Ильенко на 15-20%, отмечается в статье.