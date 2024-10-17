Главарь россиян определенно будет требовать от Украины отказаться от идеи пополнить ряды НАТО, подчеркнул эксперт.

Первый пункт, который внесен в обнародованный план победы, - приглашение Украины в НАТО. Такой шаг необходим для того, чтобы украинская сторона имела "предохранитель" против шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Таким мнением во время интервью УНИАН поделился политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По словам эксперта, президент Украины понимает, что обнародованный план является программой максимум, и положительного ответа по некоторым пунктам сразу не будет, поскольку западные партнеры не готовы к этому.

Собеседник подчеркнул, что на Западе пока нет согласия насчет приглашения украинского государства в НАТО:

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"По НАТО - дискуссия уже вышла на новый уровень. Многие западные союзники уже предполагают, что надо Украине прислать приглашение. Однако очевидно, что членом НАТО мы можем стать только после завершения войны... смысл приглашения - чтобы у нас был предохранитель против шантажа Путина".

По мнению эксперта, главарь РФ безусловно потребует от Киева отказаться от идеи пополнить ряды Альянса. "Но если Запад даст это приглашение, он продемонстрирует, что эта тема не является основанием для обсуждения и Украину ждут в Альянсе", - добавил аналитик.

В центре внимания план победы - что сообщалось

16 октября президент Владимир Зеленский в Верховной Раде презентовал план победы. Документ состоит из пяти пунктов и трех дополнений к нему, которые решили сделать тайными. По словам украинского лидера, четыре пункта рассчитаны на период ведения боевых действий, а пятый касается послевоенного времени.

Украинский лидер утверждал, что западные партнеры Киева "практично" отнеслись к документу. Зеленский также говорил, что если уже сейчас придерживаться плана победы, то война может завершиться в 2025 году.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент поддерживает план победы Зеленского и будет готовить внесение изменений в законодательство.

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт документа, который предусматривает приглашение Украины в Альянс. По его словам, фактически, сделаны шаги, которые закладывают мост к членству нашего государства в НАТО в будущем.

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