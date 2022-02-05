Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе выявила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.

Правоохранительные органы готовы к реагированию на любые сценарии дестабилизации в Украине.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, об этом министр внутренних дел Украины сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые произошли в городе Припяти в Киевской области.

Он отметил, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины на этой неделе выявила и предотвратила один из сценариев политической внутренней дестабилизации в стране.

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"Попытки внутренней дестабилизации в Украине могут продолжаться и в дальнейшем. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям. Именно во время учений мы выявляем недостатки для устранения их и учета в дальнейшем. Делаем все, чтобы был эффективный, своевременный ответ", – сказал министр.

Монастырский отметил, что целью проведенных учений была отработка взаимодействия работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в самых сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.

Также, по его словам, в дальнейшем планируется проведение ряда учений, в частности совместные отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее Монастырский сообщил, что в Киеве задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице, во время которых "должна была пролиться кровь".

"В Киеве была задержана группа лиц, которые планировали массовые беспорядки в столице. Планировалось собрать до 5 тысяч человек, из которых до 1,5 тысячи должны были составлять так называемые "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями. Это планировалось заранее. Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться и кровь. Причем была заготовлена и бутафорская кровь, которая в результате конфликта с правоохранителями должна была пролиться среди активистов. Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подойти в этот момент, и это показать на всех центральных каналах. Был запланирован поджог автомобильных шин, использование огнетушителей и салютов", - сказал министр.

Как уточнил глава Нацполиции Игорь Клименко, массовые беспорядки должны были произойти в центре столицы, в частности, под Офисом президента, а в феврале еще в четырех областных центрах. По его словам, сейчас задержан организатор акции в Киеве и его помощник.

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