В Киеве полиция и Нацгвардия перекрыли для пешеходов и автотранспорта дорогу на улице Сикорского, где расположено посольство США.
Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя фото и видео с места событий.
Официальная причина таких действий пока неизвестна. Однако, это может быть связано с массовым мероприятием, которое планируется неподалеку.
"Тем же временем, возле станции метро "Берестейская" собирается митинг пенсионеров. Как думаете, это два события связаны между собой?", - сказано в сообщении.
По информации dtp.kiev.ua, на месте также присутствуют спасатели ГСЧС и медики.
Как пишет "Обозреватель", под зданием посольства пройдет митинг пророссийской партии ОПЗЖ. В полиции ожидают на нем до 1,5 тыс. участников. Их уже начали организованно подвозить автобусами. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что темой митинга заявлено "вмешательство США во внутренние дела Украины".
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