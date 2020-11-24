Вероятно, под посольством пройдет митинг пророссийской партии ОПЗЖ.

В Киеве полиция и Нацгвардия перекрыли для пешеходов и автотранспорта дорогу на улице Сикорского, где расположено посольство США.

Об этом сообщает "Киев оперативный", публикуя фото и видео с места событий.

Официальная причина таких действий пока неизвестна. Однако, это может быть связано с массовым мероприятием, которое планируется неподалеку.

"Тем же временем, возле станции метро "Берестейская" собирается митинг пенсионеров. Как думаете, это два события связаны между собой?", - сказано в сообщении.

По информации dtp.kiev.ua, на месте также присутствуют спасатели ГСЧС и медики.

Как пишет "Обозреватель", под зданием посольства пройдет митинг пророссийской партии ОПЗЖ. В полиции ожидают на нем до 1,5 тыс. участников. Их уже начали организованно подвозить автобусами. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что темой митинга заявлено "вмешательство США во внутренние дела Украины".

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Автор: УНИАН