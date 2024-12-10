Порошенко пытался получить поддержку от Путина на выборы, популяризируя российское искусство, - СМИ

Полотна преимущественно российских художников из частной коллекции пятого президента Петра Порошенко до сих пор выставлены в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Об этом пишут "Комментарии".

Напомним, частная коллекция насчитывает 43 картины. Подавляющее большинство - работы русских мастеров: Айвазовского, Репина, Верещагина и других. Как ранее сообщали СМИ, картины скупались фирмой Vernon Holdings на средства Порошенко, начиная с 2004 года. В середине 2006 года коллекция была ввезена в Украину как дипломатический груз для консульства Республики Сейшельские острова в Украине, почетным консулом которого с 1998 года был соратник Порошенко - Олег Гладковский (Свинарчук). Сейчас экс-президент фигурирует как свидетель в уголовном производстве о перемещении через границу с сокрытием от таможенного контроля 43 произведений искусства.

"Порошенко всегда хорошо чувствовал политическую конъюнктуру. И когда россия через Януковича тянула сюда "русскую веру", он наряжался в рясу диакона МП, водил крестные ходы и заказывал иконы с собственным ликом, чтобы быть как все, плюс это способствовало его бизнесу на территории РФ. То есть Порошенко топил за Новинского здесь, а тот лоббировал его интересы в Мордоре. Это также - и о лояльности к Путину, благодаря чему в рф несколько лет после начала войны работал завод "Рошен", и о другом прибыльном бизнесе. Путин оценил эту лояльность, что позволило Порошенко уже в статусе президента организовать вместе с Медведчуком ряд схем по "освоению" государственных средств. Аналогичная ситуация - и с "картинами Порошенко"", - написал журналист Сергей Иванов.

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Как пишет издание, Порошенко еще больше сблизился с РФ во время работы в правительстве регионалов министром иностранных дел и министром экономического развития. Он не перестал угождать Кремлю и во время своего президентства - согласился на "Минские соглашения" и вел совместный бизнес с кумом российского диктатора Виктором Медведчуком.

Проиграв выборы 2019 года, Порошенко внезапно вспомнил о своих картинах и, вероятно, решил снова позаигрывать с Путиным, выставив их в 2020 году в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

"Популяризируя российское искусство и изображая из себя политического заключенного, в связи с уголовным преследованием за его любовь ко всему русскому, Порошенко снова пытался получить поддержку от Путина на следующие выборы, но в феврале 2022 года началась "специальная военная операция Путина", которая навсегда изменила отношение к россиянам и всему "русскому"", - говорится в материале.