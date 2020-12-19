Главную елку Харькова откроют в день Святого Николая 19 декабря без торжеств.
Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель мэрии Юрий Сидоренко.
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Праздничную иллюминацию включат в 17:00.
"Никаких открытий, ничего не будет. Не будет торжественных зажиганий елок, концертов и остального – ничего не будет. Будет в таком полупраздничном режиме", – пояснил Сидоренко.
На открытие из-за пандемии не позовут и Деда Мороза.
19 декабря православные христиане Украины отмечают день Святого Николая. В этот день во всех городах страны традиционно зажигают новогодние елки. Впрочем, из-за пандемии коронавируса от многих мероприятий местные власти вынуждены были отказаться.
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