Сегодня, 19 декабря, православная церковь чтит память святого Николая Чудотворца. Дети находят подарки под подушкой подарки от Николая, а взрослые молятся святому о здоровье и благополучии.
Кто такой святой Николай
Николай Чудотворец жил в Византии и известен сотворенными чудесами. Он воскресил моряка, утонувшего в шторме, помогал нищим, обездоленным, невинно осужденным и сиротам. Также есть легенда о том, как Николай помог бедному мужчине с тремя дочерьми и забросил в их дом через окно три мешочка с золотом.
День святого Николая - традиции праздника
Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамВ этот день нужно сходить в церковь и поднести свечу к иконе Николая Чудотворца. Возле иконы можно прочитать молитву святому о здравии и благополучии. Также у Николая просят счастливого брака, здоровья детям, хорошей дороги путешественникам. Незамужние девушки просят счастливого брака и хорошего жениха.
Родители дарят детям подарки от имени Николая. Подарок принято прятать под подушку ночью.
В день Николая принято прощать все обиды, мириться и давать милостыню. Хорошей приметой считается раздать все долги - иначе вы будете бедствовать весь год.
В день Николая девушки проводили гадания и ритуалы на поиск суженого. Подробнее о гаданиях - по ссылке.
Что нельзя делать на день Николая
- Нельзя ссориться и сквернословить.
- Нельзя брать и давать в долг.
- Не рекомендуется стричь и красить волосы.
- Нельзя заниматься тяжелой работой.
Поздравления с Днем святого Николая
С Днем святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне — тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
В день Святого Николая,
Я от всей души желаю,
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные берегут.
С днем Святого Николая,
Мира, счастья и любви.
От души я Вам желаю,
И душевной теплоты.
Принесет пусть Чудотворец,
В дом достаток и уют.
А проблемы все и ссоры,
Навсегда от Вас уйдут.
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
В День Святого Николая
Всей душой желаю я:
Под защитою святого
Находись везде, всегда.
Чтоб мечты твои, деяния
Озаряли небеса.
А любые расстояния
Пусть растают, как роса.
Чудо пусть святой исполнит,
Что мечтой твоей зовут.
Пускай радость жизнь наполнит —
Грусть с печалью обойдут.
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.
Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.
Поздравляю с Днём Святого Николая. Желаю, чтобы в этот праздник твоё сердце окутала любовь, а твою душу согрели добрые надежды. Пусть близкие будут рядом, пусть в семье все будут здоровы, пусть в доме сияет очаг благополучия, пусть в твоей жизни не только сегодня, а каждый день случаются чудеса.
***
Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю, чтобы в твоей душе всегда царили вера, благочестие, гармония и надежда. Пусть ангелы неотступно следуют за тобой, оберегают от бед и помогают в добрых делах. Пусть этот праздник наполнит твоё сердце счастьем и любовью. Желаю здоровья и сил, радости и воодушевления. И пускай святой Николай пошлёт твоей семье любви и счастья.
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020: календарь питания по дням, что можно и нельзя есть
- Выходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе
- Наряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинам
- Подарки родителям на Новый год: идеи праздничных презентов отцу и матери
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram