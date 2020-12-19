Сегодня православная церковь отмечает день памяти Николая Чудотворца.

Сегодня, 19 декабря, православная церковь чтит память святого Николая Чудотворца. Дети находят подарки под подушкой подарки от Николая, а взрослые молятся святому о здоровье и благополучии.

Кто такой святой Николай

Николай Чудотворец жил в Византии и известен сотворенными чудесами. Он воскресил моряка, утонувшего в шторме, помогал нищим, обездоленным, невинно осужденным и сиротам. Также есть легенда о том, как Николай помог бедному мужчине с тремя дочерьми и забросил в их дом через окно три мешочка с золотом.

День святого Николая - традиции праздника

Читайте такжеЧто подарить ребенку на День святого Николая: лучшие идеи подарков мальчикам и девочкамВ этот день нужно сходить в церковь и поднести свечу к иконе Николая Чудотворца. Возле иконы можно прочитать молитву святому о здравии и благополучии. Также у Николая просят счастливого брака, здоровья детям, хорошей дороги путешественникам. Незамужние девушки просят счастливого брака и хорошего жениха.

Родители дарят детям подарки от имени Николая. Подарок принято прятать под подушку ночью.

В день Николая принято прощать все обиды, мириться и давать милостыню. Хорошей приметой считается раздать все долги - иначе вы будете бедствовать весь год.

В день Николая девушки проводили гадания и ритуалы на поиск суженого. Подробнее о гаданиях - по ссылке.

Что нельзя делать на день Николая

Нельзя ссориться и сквернословить.

Нельзя брать и давать в долг.

Не рекомендуется стричь и красить волосы.

Нельзя заниматься тяжелой работой.

Поздравления с Днем святого Николая

С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне — тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

В день Святого Николая,

Я от всей души желаю,

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные берегут.

С днем Святого Николая,

Мира, счастья и любви.

От души я Вам желаю,

И душевной теплоты.

Принесет пусть Чудотворец,

В дом достаток и уют.

А проблемы все и ссоры,

Навсегда от Вас уйдут.

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

В День Святого Николая

Всей душой желаю я:

Под защитою святого

Находись везде, всегда.

Чтоб мечты твои, деяния

Озаряли небеса.

А любые расстояния

Пусть растают, как роса.

Чудо пусть святой исполнит,

Что мечтой твоей зовут.

Пускай радость жизнь наполнит —

Грусть с печалью обойдут.

Желаю чуда в этот день святой.

Здоровья, мира, счастья и добра.

Пусть полной чашей будет дом родной,

И безмятежной светлая душа.

Пусть будет добрым и успешным путь,

И позабудутся тревоги и печаль.

Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,

Забыть о том, что позабыть не жаль.

Поздравляю с Днём Святого Николая. Желаю, чтобы в этот праздник твоё сердце окутала любовь, а твою душу согрели добрые надежды. Пусть близкие будут рядом, пусть в семье все будут здоровы, пусть в доме сияет очаг благополучия, пусть в твоей жизни не только сегодня, а каждый день случаются чудеса.

***

Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю, чтобы в твоей душе всегда царили вера, благочестие, гармония и надежда. Пусть ангелы неотступно следуют за тобой, оберегают от бед и помогают в добрых делах. Пусть этот праздник наполнит твоё сердце счастьем и любовью. Желаю здоровья и сил, радости и воодушевления. И пускай святой Николай пошлёт твоей семье любви и счастья.

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Автор: Екатерина Пулатова