Сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и лиц пожилого возраста.

Из Мариуполя вчера выехали четыре эвакуационных автобуса с людьми, которые заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку.

Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", - написала она.

Верещук также подчеркнула, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и лиц пожилого возраста.

"Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00. Ситуация с безопасностью сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, вчера днем мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что "зеленым" коридором планировали эвакуировать людей на 90 больших автобусах, которые смогут вместить примерно 6 тыс. человек. При этом, он отмечал, что эвакуацию ждут 100 тыс. человек.

Вечером Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал как планировалось.

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