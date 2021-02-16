Учить маленьких пациентов готовы более 6000 педагогов.

10 февраля впервые состоялась Всеукраинская конференция больничных учителей, собрано 180 регистраций делегатов. Организатором стала общественная организация Small Heart with Art при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. В мероприятии онлайн приняли участия учителя из Запорожья, Ужгорода, Волновахи, Львова, Харькова, Ивано-Франковска, Житомира, Покровска, Сум, Днепра. Это представители целых школ, регионов. За ними тысячи учителей, учеников и родителей. Своим опытом поделились коллеги из Эстонии Анастасия Козицына и Израиля Елена Богопольская.

Инициировали встречу ведущая 1+1, куратор проекта Право на Освіту и Школы Супергероев Наталья Мосейчук и основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова. "Это событие не должна потеряться в истории - потому что это и есть история. Впервые комьюнити из сотен людей увидели друг на друга и встретили единомышленников", - отметила Наталья Мосейчук.

“Для украинского образовательного сообщества это знаковое событие. Мы долго планировали конференцию и наконец смогли собрать учителей, у которых есть общее видение. Я уверена, что именно это сообщество станет движущей силой, которая защитит конституционное право на образование карапузов в больницах”, - отметила основательница сети Школ Супергероев Евгения Смирнова.

К обсуждению присоединились руководитель образовательных программ UNICEF Ukraine Богдан Ярема, заместитель мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов совета Мария Мисюрова, генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир, представители образовательной онлайн платформы EdEra.

Наталья Мосейчук рассказала о новой школе в больнице в Днепропетровской области. "Сравниваю больничных учителей с почтальонами - вы приносите новости из того реального мира за окном палаты. Также стану почтальоном: очень скоро ожидаем хороших новостей из Кривого Рога. Надеюсь, что и там, в детской фтизиатрической больнице, откроются двери образовательного пространства", - сказала куратор Право на Освіту. Сейчас в Украине действуют 7 Школ Супергероев.

Член правления сообщества больничных учителей Эстонии, образовательный терапевт Анастасия Козицын рассказала, что в эстонских школах при больницах работают 1500 учителей. Только две недели с начала пандемии в мире они преподавали скайпу. А дальше в защитных масках вернулись на рабочие места - в классы и палаты. Сейчас всем учителям в больницах сделали прививки от covid. И решение о вакцинации каждый принимал самостоятельно.

Елена Богопольская, терапевтка в школе при Иерусалимском медицинском центре, рассказала, что там вместе с уроками по основным дисциплинам применяют музыкальную терапию. Вывод детей из тяжелых состояний, из реанимации проводят с помощью музыки. А во время процедуры гемодиализа дети могут заниматься 3Д моделированием и так параллельно учат физику, геометрию, химия.

Организация образовательного процесса в больницах Украины нуждается в развитии. В регионах заработную плату учителям выплачивают из местных бюджетов. До сих пор решается вопрос оплаты по национальной больнице Охматдет. Сейчас в пандемию и карантина особенно важно обеспечить качественное подключение к интернету в больницах, чтобы наладить бесперебойный доступ к онлайн образованию.

Учителей, которые готовы учить маленьких пациентов становится больше. Сейчас в Школе Супергероев по всей стране работает 52 педагога. Только в Охматдете в Киеве в 2020 году уроки посещали 265 детей. В образовательных услуг нуждаются более 15 тысяч маленьких пациентов по всей стране.

И их будет кому учить. Более 6000 педагогов - зарегистрировались на курс бесплатного обучения для больничных учителей "Как учить Супергероев" на онлайн платформе EdEra. Уже более 3000 - получили сертификаты и имеют право обучать маленьких пациентов.

Видео выступлений вскоре будут доступны по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCy4J4pnDUj1DwYwgNtQIhXQ

Бесплатный онлайн курс подготовки учителей в больница: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Vidrodzhennia+SHWA101+2020/about

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Автор: УНИАН