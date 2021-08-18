Эксперт спрогнозировал будущее Украины и призвал не верить апокалиптическим сценариям. "Наша национальная идея написана у нас на лбу", - уверен он.

Президент холдинга Internet Invest, основатель цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры", человек, которого называют отцом украинского Интернета, Александр Ольшанский дал прогноз относительно будущего Украины.

"Начинать прогноз будущего страны нужно с Киева. Для этого я расскажу вам историю, которая мне очень нравится. Представьте себе географическую карту Европы. По этой карте мы будем двигаться по часовой стрелке. Начнем движение в Берлине, потом на северо-восток - Санкт-Петербург, следующим городом будет Москва. Ниже - Стамбул, затем - Рим. И закончим снова в Берлине. Таким образом мы провели условную замкнутую линию. Какой самый большой город в середине этого огромного пространства? Ответом на этот вопрос будет — Киев. С глобальной точки зрения, это и есть гарантия существования Украины", - сказал эксперт.

Ольшанский напомнил теорию, в которой утверждается, что имеют значение не страны, а города.

"Киев — самый быстро растущий крупный город в Европе за последние сто лет. Это - последнее место в Европе, где есть гигантские запасы пресной воды, но до сих пор не построен 25-миллионный мегаполис. Киев обречен быть гигантским городом совершенно фантастических размеров. И с этим ничего нельзя сделать — это данность. Потому что причина - географическая. И эта причина не менялась тысячу лет.

В моем детстве Краснозвездный проспект (ныне проспект Лобановского) был чуть ли не окружной дорогой, а площадь Космонавтов (на Чоколовке) — "краем географии". Что изменилось? Через 30 лет Киев будет заканчиваться в Украинке. Пессимистичный это или оптимистичный сценарий — это всего лишь наше отношение. Для землевладельцев вокруг Киева – это плюс. Для людей, которые хотят жить в тихом городе — это минус", - подчеркнул Ольшанский.

Аналитик напомнил, что Украина сейчас одна из самых бедных стран Европы, но у инвесторов, которые сначала читают отчет о бедности Украины, а потом приезжают сюда, не очень сухой статистике верят:

Есть в этом какая-то нескладуха. Цифры не обо всем говорят. Мы действительное бедная страна, но бедность бывает разная. Бывает бедность беспросветная. Это не про нас. На самом деле мы знаем, чего хотим и знаем, что мы это можем. Причина этого несоответствия в наших людях — в уровне образования и самосознания

По словам Ольшанского, первоочередная задача государства сегодня - вкладываться в инфраструктуру.

"Строить дороги, мосты, развязки, тоннели, канализацию. Плохая связность инфраструктуры представляет опасность для страны — это известный факт. Трагедия Донецка и Луганска, во многом, отдаленность и следствие плохих дорог. Упрощенно это работает так: затрудненность сообщения привела к недостаточному культурному обмену и, когда пропаганда начала рассказывать про хунту, фашистов и распятых мальчиков, просто не нашлось достаточно людей, кто бы сказал, что это чушь. Ничего так не связывает страну как инфраструктура и торговля", - уверен президент холдинга Internet Invest.

Также, по его мнению, чудовищно важно образование:

Потерять его – опасная зона. Не будет образования, не будет ни медицины, ни будущего — ничего. Нужно вкладываться в этот сектор.

"Что самое страшное? Самое страшное — это когда я включаю телевизор и слышу о том, что страна, которая родила Батьку Махно и разместила Григория Сковороду на 500-гривневой купюре, говорит, что у нее нет национальной идеи.

Читайте такжеБлестящее или туманное? В какое будущее заведут Украину следующие 30 летКаждый раз реальные большие решения о будущем нашей страны были приняты украинским народом, и этого у нас не отнять. Я пережил три революции. Расскажите мне, что у нас нет национальной идеи! Она была написана крупными буквами на лбу каждого, кто стоял на Майдане - самоуважение и свобода. Недаром слово "воля" в украинском языке имеет двойное значение - как воля человека и как свобода в широком понимании", - говорит Ольшанский.

Он уверен, что действительно пессимистичный сценарий для Украины - потерять самоуважение и веру в свои силы.

"Я уверен, что этого не случится. Когда я слышу апокалиптические сценарии, что Украина пропадет, я всегда спрашиваю: почему она не пропала за 300 лет Российской империи, почему не пропала за 70 лет существования Советского Союза? С чего вдруг сейчас? Даже в условиях большой тоталитарной страны Украина всегда была отдельной сущностью.

Геополитически не так сильно все поменялось со времен пакта Молотова — Риббентропа: тогда делили Польшу, а сейчас делят Украину, и это тоже следствие географии. Мы обречены на серьезное сотрудничество с Польшей, Прибалтикой, другими странами Восточной Европы. В будущем Украина неизбежно станет региональным лидером. И это пугает одинаково как Запад, так и Восток", - резюмировал эксперт.

Автор: Григорий Бондарь