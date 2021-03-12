Оказалось, что после своего "исчезновения" женщина некоторое время вела разгульный образ жизни и жила в разных регионах Украины, а впоследствии ей стало стыдно перед родными, поэтому она решила не сообщать им о себе.

На Кировоградщине правоохранители нашли женщину, которая более 15 лет считалась пропавшей без вести.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска Нацполиции, жительница пгт Царичанка Днепропетровской области летом 2005 года по неизвестным причинам покинула место жительства и не выходила на связь с родными.

Для установления его местонахождения правоохранители Днепропетровщины проводили оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывали все родственные и дружеские связи, возможные места посещения, а на территории региона и смежных областей проверяли железнодорожные и автовокзалы, морги, медицинские и социальные учреждения.

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"В начале марта 2021 года поступила оперативная информация, что похожая женщина проживает в одном из сел Кировоградской области. С целью проверки указанной информации в Кировоградской области направили полицейских, среди которых - сын без вести пропавшей. Уже взрослый человек узнал собственную мать. С ней все хорошо", - рассказали в полиции.

Женщина объяснила правоохранителям, что некоторое время вела разгульный образ жизни и жила в разных регионах Украины, а впоследствии ей стало стыдно перед родными, поэтому она решила не сообщать им о себе.

Отмечается, что в последние годы женщина жила под вымышленным именем.

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Автор: Антонина Доломанжи