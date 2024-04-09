Он отметил, что этот вопрос пропорционально связан с развертыванием стратегических вещей, которые происходят в России.

Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий прокомментировал изменения в планах по количеству людей, которых в Украине планируют мобилизовать. По его словам, заявления о том, что сейчас Украина не нуждается в мобилизации в 500 тысяч человек не является сокращением.

"С чего вы взяли, что это сокращение? Это абсолютно не сокращение", - заявил эксперт в интервью OBOZ.UA.

Он значил, что этот вопрос пропорционально связан с развертыванием стратегических вещей, которые происходят в России.

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"Я имею в виду, что РФ было заявлено примерно о такой же цифре, следовательно, такую же цифру отрабатывают и Вооруженные силы. То есть это паритет, один к одному, вот и все. Все равно надо создавать подразделения, они формируются в части, части в соединения и так далее. На все это нужен человеческий ресурс, оружие и остальные ресурсы, которые относятся к материально-техническому обеспечению или логистике. Но я не вижу здесь чего-то нового или неожиданного. Сегодня меня больше беспокоит неспособность государственных структур подавить то, что пытаются делать российские силы на фоне мобилизации в Украине - внести раскол в украинское общество", - пояснил Козий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. В частности, он отметил, что после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", - сказал Сырский.

Главнокомандующий также проинформировал, что пересматривается численность определенных воинских частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности: "Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части".

3 апреля президент Владимир Зеленский также отметил, что "полмиллиона нам не нужно". Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что "пока не готов это сказать".

В то же время глава государства подчеркнул, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных.

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