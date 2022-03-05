Компания просит не доверять сомнительным сепаратистским СМИ.

Группа компаний "Метинвест" выступила с заявлением по ситуации в Маруполе.

УНИАН публикует полный текст заявления.

"Некоторые сепаратистские СМИ в очередной раз распространяют фейковую информацию о ситуации в Мариуполе, в частности – на предприятиях группы "Метинвест". По данным источников, абсолютно не заслуживающих доверия, спецсилы "ДНР" смогли завладеть большей частью территории ММКИ. Группа заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности, комбинаты остаются под контролем Украины и никаких вражеских вооруженных формирований на предприятиях нет. Более того, цеха ММК имени Ильича и Азовсталь являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбежек города российской армией.

Этот вброс - очередная и явно не последняя попытка российской стороны дестабилизировать ситуацию в Украине. Мариуполь находится в тяжелой ситуации, поэтому параллельно с обстрелами российские войска ведут еще и информационную войну. Метинвест обращается ко всем журналистам с просьбой обязательно проверять всю появляющуюся информацию в официальных источниках".