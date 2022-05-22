Захватчики превратили город в мусоросборник.

Мариуполь Донецкой области находится на грани эпидемической и экологической катастроф, трупный яд может попасть в водопроводную систему города.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, на протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых оккупантами родных и соседей во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения.

"Могилы преимущественно не очень глубокие - почти на поверхности. После запуска поврежденных систем водоснабжения вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения. Вследствие этого возникла высокая угроза попадания трупных ядов, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть в умершего, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем. Учитывая, что фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками из канализации и становится непригодной для потребления", - отметила она.

Кроме того, как пояснила Денисова, российские захватчики превратили город в мусоросборник, так как бытовой мусор ничем вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами.

"Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые затем попадают в грунтовые воды, реки и моря. Также из-за разорванных ракет и авиабомбы, почвы, подземные воды в городе загрязнены химическими веществами и тяжелыми металлами, что приводит к опасному для человека и окружающей среды накоплению канцерогенного мусора. Это грозит массовыми отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", - подчеркнула омбудсмен.

Ситуация в Мариуполе

в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды, тепла. Он практически разрушен российскими оккупантами.

Хаотичные захоронения и летние дожди могут привести к эпидемической катастрофе в Мариуполе, предупреждает городской голова Вадим Бойченко.

Оккупанты называют уничтожение Мариуполя "освобождением от украинских войск".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но их непрофессиональные действия могут наделать бед. К гуманитарным проблемам в Мариуполе могут добавиться экологические и инфекционные.