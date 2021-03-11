Также Мэй лично расскажет о непростом пути к успеху.

12 марта зрители шоу «Сниданок с 1+1» эксклюзивно смогут увидеть Мэй Маск, уникальную фотомодель, диетолога, а с недавних пор и писательницу.

Мама известного изобретателя и миллиардера Илона Маска пообщается с ведущими «Сниданка» и расскажет, какие секреты открыла в своей книге "Женщина, у которой есть план".

Читайте такжеGrimes показала подросшего сына Илона Маска (фото)Эксклюзивно в прямом эфире Мэй Маск расскажет, как ей в 72 года удается прекрасно выглядеть, где нашла силы, чтобы уйти от мужа-тирана, и какие секреты нужно знать, чтобы воспитать гения.

Также Мэй лично расскажет о непростом пути к успеху и самое интересное о своей книге «Женщина, у которой есть план», которую уже можно прочитать на украинском языке.

Кто такая Мэй Маск?

Мэй Маск - фотомодель, диетолог, писательница и мама троих детей, среди которых известный изобретатель и миллиардер Илон Маск. В 72 года ее карьера до сих пор развивается. Мэй работает в модельном бизнесе с 15 лет, прошла свой путь от показа одежды в универмагах до съемок в клипе Бейонсе.

У нее более 50 тысяч подписчиков в TikTok, больше сорока тысяч в Instagram и почти двести тысяч в твиттере. Мэй продвигает себя в интернете еще с 90-х годов. Также именно благодаря ее совету Илон в 12 лет отправил свой код в издание PC Magazine и получил за него существенный гонорар.

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Автор: Ольга Робейко