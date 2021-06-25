Наталья Виноград указал, что украинцы пренебрегают установленными правилами безопасности.

Новый штамм коронавируса "Дельта" может быть достаточно опасным для Украины. Стремительное распространение вируса приведет к тому, что "во многих странах люди снова будут лежать в коридорах больниц".

Об этом рассказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии "Апострофу".

"Никто не смог сдержать распространение вируса, это как радиация, ее невозможно остановить, так же как и биологическую угрозу. Мы можем минимизировать распространение, если каждый человек будет к себе внимательным и серьезно относиться к этой опасности", – указала эпидемиолог.

При этом она напомнила, что многие украинцы в общественных местах и транспорте не соблюдают дистанцию и ходят без масок, что только способствует массовому распространению вируса.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

25 июня правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта". Прежде всего, будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамп коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

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Автор: Анастасия Горбачева