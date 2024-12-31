Имение Тищенко 'Вилла Танглвуд' продано в Англии за 4 миллиона в рамках банкротства, - Гутовская

Имение Сергея и Елены Тищенко "Вилла Танглвуд" в Англии было продано арбитражными управляющими, назначенными WWRT.

Об этом сообщает Gutovska & Partners, информирует UAINFO.org.

Имение, оцененное в около 4 миллионов фунтов стерлингов, было продано на прошлой неделе в рамках банкротства ответчика.

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Напомним, что в 2020 году WWRT получила арест активов Тищенко на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов в Высоком Суде Лондона.

Ольга Гутовская, управляющий партнер Gutovska & Partners и владелица мажоритарного пакета акций WWRT, прокомментировала продажу: "Я благодарна за кропотливый труд своим коллегам. Это имение известно широкой общественности еще с расследований в то время журналиста Украинской правды Сергея Лещенко. Это достаточно большое сооружение в престижном районе, с теннисным кортом и бассейном. Помню, насколько мы были удивлены, когда ответчики решили похвастаться имением, пригласив в него журналистов Таймс в то время, когда со дня на день должно было состояться принудительное выселение. Новый владелец планирует этот артефакт коррупции полностью реконструировать. Я только радуюсь, когда успешные, амбициозные люди покупают особняки, авто и другие предметы роскоши - тогда эти вещи являются результатом упорного труда и реализацией таланта и ума, но никто не имеет права роскошествовать за украденные средства. Мы упорно работаем и будем работать в дальнейшем для взыскания долгов, реального воплощения правовых норм в рыночной экономике в странах, стремящихся к демократии и рыночным отношениям, в том числе и в Украине".