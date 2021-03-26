В пятницу, 26 марта, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Киеве главного ревизора-инспектора ГУ ГНС Киевской области во время получения взятки.

Об этом сообщает официальный сайт Госбюро расследований.

Указывается, что чиновник требовал взятки от руководителя частного предприятия во время проведения налоговой проверки. Сотрудник ГУ ГНС в Киевской области угрожал руководителю предприятия составить акт ревизии с максимальными суммами штрафов, в обмен он требовал более 400 тысяч гривен.

После задержания ГБР объявило чиновнику подозрение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере" (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Теперь взяточнику грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас работники ГБР устанавливают возможную причастность других лиц, в том числе и сотрудников управления ГУ ГНС в Киевской области к совершению преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение выполняет Главное оперативное управление ГБР.

В марте 2021 года сотрудники ГБР направили два обвинительных приговора в суд в отношении служащих ГНС. Они обвиняются в получении неправомерной выгоды и мошенничестве.

Отметим, в СМИ появилась информация относительно того, что председатель ГНС Алексей Любченко исключен Минюстом из перечня лиц, подпадающих под люстрацию. При этом в письме, подписанном Минюстом за сутки до этого, отмечалось на противоположном.

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Автор: Иван Бойко