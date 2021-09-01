Специалисты напоминают, что брать деньги с заробитчан за трудоустройство за рубежом законодательством запрещено.

Деньги за трудоустройство заграницей в основном берут только недобросовестные посредники.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Если вам говорят "заплатите деньги", – тут уже кроется либо обман, либо просто на вас зарабатывают. И чем это закончится – непонятно. Еще раз: брать деньги за трудоустройство за границей запрещено. Поэтому, во-первых, проверьте лицензию, во-вторых, почитайте отзывы. В-третьих, с вас не должны брать денег. А в-четвертых, уже дальше задавайте вопрос, куда вас отправляют", - пояснил управляющий партнер компании "Михайлов и Партнеры" Виталий Михайлов.

При этом эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк призывает потенциальных работников воздерживаться от услуг посредников.

"Я рекомендую вам не верить словам посредников и стараться максимально проверять полученную от них информацию. Потому что они довольно часто говорят то, что им выгодно", – отметил Марисюк.

Напомним, по данным социологической группы "Рейтинг", две трети украинцев не желают ехать за границу на заработки. В то же время почти треть – все еще стремится к поискам "лучшей судьбы". Среди желающих подзаработать – в основном молодежь, но берут их преимущественно на сезонную работу. И это, как утверждают специалисты, пока едва ли не основной контингент, которым ради собственной наживы пользуются как недобросовестные работодатели, так и компании-посредники.

Автор: Григорий Бондарь