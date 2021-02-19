Блогер поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

В сети появились фотографии дома в российском городе Ростов-на-Дону, который якобы принадлежит президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Снимки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

По их словам, ростовский блогер Александр Кочетков поехал по адресу, который Янукович указал в своих публичных обращениях в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований.

"Охранник ответил, что Януковича нет дома, два дня назад он уехал по делам", – сказано в сообщении.

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Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».

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Автор: УНИАН