Без изменений Уголовного, Гражданского и Семейного кодексов Украины трудно решить семейные споры в судах, которые часто длятся годами, отмечают в "За майбутнє".

"Незаконное отчуждение ребенка одним из родителей. Почему страдают дети?"— такую тему сегодня обсудили в информагентстве "Украинские новости". Урегулированием законодательства относительно похищений и самовольного изменения одним из родителей места жительства ребенка активно занимается Женское движение "За майбутнє".

Совместно с депутатской группой "Партия "За майбутнє" они инициировали создание рабочей группы, в которую вошли народные депутаты, представители Нацполиции, представитель Уполномоченного по правам человека, адвокаты и судьи Верховного Суда.

Лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова неоднократно поднимала эту проблему. Она убеждена, что без изменений Уголовного, Гражданского и Семейного кодексов Украины трудно решить семейные споры в судах, которые часто длятся годами. Правозащитница подчеркивает, что при разработке пакета документов нужно руководствоваться, прежде всего, интересами ребенка. Должна быть в том числе установлена и уголовная ответственность, если один из родителей не дает возможности другому общаться с ребенком.

Во время пресс-конференции, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Дмитрий Лубинец отметил, что в этом вопросе не должно быть политики, нужно консолидировать все силы, чтобы в конце концов решить эту проблематику.

"Разработка изменений законов, которые определят четкие и обязательные к выполнению правоотношения между разведенными родителями, чтобы от их действий не страдали дети, находится на завершающей стадии, и вскоре они будут направлены в парламент", - отметил Лубинец.

В Женском движении "За майбутнє" убеждены, что именно такой путь со временем приведет к нормализации отношений между членами семьи, которая развелась, и лишит детей дополнительных психологических травм.

Автор: Григорий Бондарь