В Запорожье женщина умерла от инсульта, родственники разрешили трансплантацию определенных органов.

Авиация Национальной гвардии и полицейские помогли осуществить в срочном порядке транспортировку донорских органов из Запорожья в Киев. Так, 11-летнему мальчику пересадят почку, а также печень женщине, у которой цирроз.

Об этом сообщили на Telegram-странице МВД.

В Запорожье женщина умерла от инсульта, родственники разрешили трансплантацию определенных органов. Поскольку время в таких случаях истекает на несколько часов, было решено привлекли авиацию Нацгвардии. Об этом рассказал Антон Геращенко.

Самолет Нацгвардии транспортировал врачей из столицы в Запорожье, где они получили донорские органы и вернулись в Киев.

“Когда операция по изъятию донорских органов была завершена, отсчет шел на часы. Нельзя было терять время, ведь на эти органы уже ждали реципиенты”, - отметил Антон Геращенко.

Удалось спасти жизни трех пациентов

В Facebook Антон Геращенко впоследствии сообщил, что было решено осуществить полет АН-26 Нацгвардии. Меньше чем через час борт был заправлен и готов лететь в Запорожье.

“Согласно плану пересадки, две почки и печень были взяты от масштабного инсульта донора. Одну почку пересадили на месте в областной клинической больнице, которую после Киева можно считать вторым центром пересадки в Украине. Вторую почку назначили для 11-летнего Богданчика, который проживал в клинике "Охматдет"", - написал Антон Геращенко.

Отметим, это уже вторая трансплантация почки от мертвого донора. Раньше трансплантацию детям в Украине делали только от родных, но из-за биологической несовместимости не всегда можно было.

Донорскую печень пересадили хирурги-трансплантологи пациенту, который бы умер без такой пересадки в течение нескольких месяцев. Операцию сделали в Институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова.

"Таким образом, благодаря мужественной гражданской позиции родных 42-летней женщины, которая отошла от нас - трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь", – добавил Антон Геращенко.

Справка УНИАН. С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.

Трансплантация в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко