Сегодня Малиновский районный суд Одессы арестовал 20-летнего водителя, сбившего 5 февраля двоих детей на пешеходном переходе.
Читайте такжеВо Львове суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в субботу, 6 февраля, суд удовлетворил ходатайство - применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мера действует 55 дней с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. 600 грн.
По версии следствия, вчера утром 20-летний подозреваемый, будучи пьяным и не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Toyota Prius и нарушил правила дорожного движения. В частности, проехал на углу улиц Разумовской и Мясоедовской на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с микроавтобусом Ford Transit.
После чего легковой автомобиль продолжил движение и сбил двоих детей: девочку, 2009 года рождения, и мальчика, 2008 года рождения, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.
Сейчас брат и сестра находятся в больнице.
Подробности аварии в Одессе
- 5 февраля в Одессе на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской пьяный 20-летний водитель на не принадлежащем ему автомобиле Toyota Prius тяжело травмировал двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- Toyota, ехавшая на красный сигнал светофора, сначала столкнулась с микроавтобусом Ford Transit, а потом сбила 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Оба ребенка были доставлены в больницу. Девочка – в коме, ее брат в состоянии средней тяжести.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram