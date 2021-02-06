Пострадавшие брат и сестра - в больнице.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы арестовал 20-летнего водителя, сбившего 5 февраля двоих детей на пешеходном переходе.

Читайте такжеВо Львове суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка (видео)Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, в субботу, 6 февраля, суд удовлетворил ходатайство - применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мера действует 55 дней с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. 600 грн.

По версии следствия, вчера утром 20-летний подозреваемый, будучи пьяным и не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Toyota Prius и нарушил правила дорожного движения. В частности, проехал на углу улиц Разумовской и Мясоедовской на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с микроавтобусом Ford Transit.

После чего легковой автомобиль продолжил движение и сбил двоих детей: девочку, 2009 года рождения, и мальчика, 2008 года рождения, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Сейчас брат и сестра находятся в больнице.

Подробности аварии в Одессе

5 февраля в Одессе на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской пьяный 20-летний водитель на не принадлежащем ему автомобиле Toyota Prius тяжело травмировал двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Toyota, ехавшая на красный сигнал светофора, сначала столкнулась с микроавтобусом Ford Transit, а потом сбила 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Оба ребенка были доставлены в больницу. Девочка – в коме, ее брат в состоянии средней тяжести.

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Автор: Лариса Козовая