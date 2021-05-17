Лоббистом этого строительства является депутат Киевсовета Сергей Крымчак, которого НАБУ обвинило в подделке документов и присвоении коммунального имущества на миллионы гривень.

Председатель парламентской ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК Андрей Пузийчук и член комиссии Наталья Приходько требовали от чиновников КГГА согласовать строительство ТРЦ в Новопечерском переулке – под видом жилой застройки.

Об этом пишет издание "Факты".

Лоббистом этого строительства является депутат Киевсовета Сергей Крымчак, которого НАБУ обвинило в подделке документов и присвоении коммунального имущества на миллионы гривен, сообщила председатель Ассоциации инвесторов нового жилья Светлана Мякота в своем блоге.

"Чему была посвящена половина времени последнего заседания ВСК? Вы не поверите, но – продвижению проекта подследственного НАБУ Крымчака, которого обвиняют в масштабных аферах с муниципальной землей и отмывании преступных денег. Крымчак уже 2 года пытается выстроить ТРЦ на участке с другим целевым назначением на Печерске, а КГГА не согласовывает проект. И что делает председатель антикоррупционной комиссии Пузийчук? Вызывает на заседание самого подследственного НАБУ, которого очень скоро будет судить ВАСУ, вызывает чиновников КГГА, защищает первого и вместе с Приходько жестко атакует последних, требуя согласовать проекты и угрожая им снятием с должности и уголовным преследованием", - отметила Мякота.

По словам активистки, поддержка одиозного застройщика является признаком коррупции и конфликта интересов в руководстве ВСК. В свою очередь отчет ВСК за полгода показал, что комиссия пользуется услугами общественных организаций, которые связаны с руководством ВСК. Так, ВСК возглавил застройщик, семья которого контролирует строительную компанию «Фундамент». А одним из самых активных членов комиссии является юрист и помощница Столара – депутат от ОПЗЖ Наталья Приходько.

"Избирательность подхода председателя ВСК иллюстрирует отчет комиссии. Что же за представители общественности обращались в ВСК? Председатель ОО «Стоп свавіллю» Сергей Северин, помощник депутата от ОПЗЖ Анатолия Бурмича, застройщика и партнера Столара. За плечами Северина большой опыт общественной деятельности: нападение на ветерана АТО, депутата Киевсовета Владимира Назаренко, избиение полицейского и погром в фойе Министерстве развития общин и территорий. На рынке хорошо известно, что ОО Северина – боевой отряд Столара. Идем дальше: сразу 4 представителя ОО "Стоп коррупции". Проект известен тем, что он был с позором исключен из глобальной сети журналистов-расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов. «Стоп коррупции» был медийным адвокатом застройки озер на Осокорках банком «Аркада» («Патриотика на озерах»). А кто же был партнером и подрядчиком «Аркады»? Правильно, «Фундамент» Пузийчука. Вот почему сразу 4 представителей приглашают в ВСК. И вот почему председатель комиссии дает «эксклюзивные интервью» сайту «Стопкора». Давние взаимовыгодные отношения", - пишет блогер.

В то же время обращение в ВСК других общественных организаций о коррупции в строительной сфере, по словам Светланы Мякоты, руководство ВСК игнорирует.

«Пузийчук игнорирует неоднократные обращения Ассоциации инвесторов нового жилья относительно вопиющих нарушений. В частности, наше обращение относительно застройки Столаром берега залива Днепра по пр. Бажана, 151. Участок был предоставлен для яхт-клуба, а вместо этого прямо над речным руслом, тайком, даже без паспорта объекта, идет строительство уродливого монстра-гибрида ЖК и ТРЦ. Или же наше обращение по строительству братьев Насиковских на Жмаченко. На участке, где должен был быть корпус Университета туризма, в 30 метрах от самого колледжа они выгоняют огромный ЖК. И это также было проигнорировано Пузийчуком», - подытожила активистка.

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Автор: Иван Бойко