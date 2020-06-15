Активисты заявили о строительной пирамиде на землях МВД, которая "может превзойти "Укрбуд" (фото, видео)

Активисты заявляют, что на землях Министерства внутренних дел ведутся незаконные стройки, и если их не остановить, мы рискуем получить строительную пирамиду наподобие “Укрбуда” с недостроями и обманутыми инвесторами.

Об этом рассказали активисты, вышедшие на акцию протеста под здание Государственного бюро расследований.

Протестующие держали плакаты “Осторожно - мошенники”, “Нам достаточно “Укрбуда” “Строительные аферы - будем ждать или действовать?” и другие.

По словам активистов, один из таких объектов - ЖК CITY HUB, который строительная компания "Интергал-Буд" незаконно строит в Соломенском районе Киева под видом реконструкции общежитий Национальной академии внутренних дел. Речь идет о земельном участке площадью 1,6 га по адресу ул. Кудряшова, 8-10. Его целевое назначение, согласно распоряжению КГГА, - для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития.

“По адресу Кудряшова, 8-10, происходит правонарушение с точки зрения градостроительства. Не может под видом реконструкции строиться абсолютно новое жилье”, - пояснил председатель ОО "Твердыня" Юрий Федоренко.

Градостроительные условия и ограничения выданы под реконструкцию общежитий, как и разрешение на строительные работы. Однако “Интергал-Буд”, который должен был провести реконструкцию, говорят активисты, вместо этого решил снести старые постройки и изгнать здесь две многоэтажки. Более того - не имея на это никакого права и документов, застройщик уже продает квартиры в будущем ЖК.

Активисты рассказывают, что это - не единственный случай. Также, заявляют они, на землях МВД сейчас строят в Ивано-Франковске.

“Мы требуем от ГБР начать действовать. Ведь тот беспредел, который происходит на территории Академии внутренних дел, а именно - разбазаривание земель - это уничтожение государственного имущества. Отдают эту землю под застройку многоквартирными ЖК. Так делают на Кудряшова 8-10, в Ивано-Франковске”, - рассказал председатель ОО «Стоп произволу» Сергей Северин.

Протестующие уверены: если и дальше игнорировать то, что творится с застройкой ЖК на землях МВД, вскоре мы получим второй “Укрбуд”, который активно строил на землях Минобороны и в конце концов оставил без жилья 13 тыс. семей. Поэтому активисты требуют в рамках уголовного производства наложить арест на земельные участки и остановить проведение строительных работ, которое ведется с грубыми нарушениями градостроительного законодательства.

“Сегодня мы пришли в ГБР для того, чтобы то уголовное производство, которое уже открыто, дополнить и указать на все обстоятельства нарушения градостроительного законодательства. К заявлению мы добавляем требование о наложении ареста на земельный участок с запретом совершения каких-либо действий. Потому что сейчас квартиры по этому адресу уже продаются, и в результате будут обмануты сотни людей”, - констатировал Юрий Федоренко.

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