Три облсовета выделят 500 тыс. долл. на покупку Народного дома в Перемышле

Председатели трех областных советов - Ивано-Франковского, Тернопольского и Львовского - взяли на себя обязательство изыскать 500 тысяч долларов на приобретение «Народного дома» в Перемышле (Республика Польша), с целью организации там Украинского культурного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского областного совета, 1 февраля председатель облсовета Игорь ОЛИЙНЫК по приглашению руководства Львовского облсовета принял участие в расширенном заседании председателей Ивано-Франковского, Тернопольского и Львовского облсоветов, во время которого было принято решение об изыскании этими областями средств на приобретение Украинского народного дома в Перемышле.

По сообщению пресс-службы, по итогам заседания принято решение, что на эти нужды “250 тыс. долларов выделит Львовский областной совет, и по 125 тысяч долларов - Тернопольский и Ивано-Франковский областные советы”.

Справка УНИАН. Дом, где расположился «Народный дом», построен на средства украинской общины Перемышля в 1904 году.

После операции «Висла», когда украинцев принудительно переселяли из Польши в Украину, в 1947 году «Народный дом» перешел в собственность города. С 1956 года Объединение украинцев в Польше арендовало половину здания. Еще через два года дом перешел в собственность государства. С 2004 года он опять стал коммунальным имуществом.

Украинцы из Перемышля неоднократно апеллировали к различным инстанциям, чтобы им вернули в собственность их прежнее имущество. На сегодня существует принципиальное согласие властей Перемышля о продажи дома общине.

«Народный дом» планируют преобразовать в Украинский культурный центр.