В Украине задержали 76 пьяных водителей автобусов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины. (Операция «Автобус - 2014» началась с 20 мая и будет продолжаться до 20 июня).

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Также за время проведения операции «Автобус» работники ГАИ задокументировали около тысячи нарушений пассажироперевозчиками скоростного режима, отмечается в сообщении.

При этом в ГАИ проинформировали, что за безопасным движением пассажирского транспорта будет следить также спецотряд ДПС особого назначения.

В частности, с 16 июня патрули спецотряда особого назначения будут осуществлять наблюдение за дорожным движением в Киеве и на Хмельнитчине, говорится в сообщении.

В рамках комплекса профилактических мероприятий работники спецотряда проверят соблюдение пассажироперевозчиками соблюдения требований законодательства и проследят, чтобы водители автобусов неукоснительно соблюдали Правила дорожного движения.