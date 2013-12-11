Киевское метро завтра будет работать на час дольше в связи с футбольным матчем

16:59, 11 декабря 2013
Общество
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В ночь с 12 на 13 декабря столичный метрополитен будет работать на 1 час дольше в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Рапид» (Вена, Австрия)

Метро будет работать на час дольше / Фото: Сultkiev.com

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», с целью безопасной перевозки пассажиров с 21:05 до 22:05 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

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В коммунальном предприятии также добавили, что если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, то может быть ограничен вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

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