Киевское метро завтра будет работать на час дольше в связи с футбольным матчем

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», с целью безопасной перевозки пассажиров с 21:05 до 22:05 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

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В коммунальном предприятии также добавили, что если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную возможность, то может быть ограничен вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».