В Запорожской области неизвестные ранили бизнесмена, похитив у него $ 25 тысяч

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено 5 ноября в районе с. Шелюги Акимовского района области.

«Автомобилю «Мазда», на котором люди (по неофициальным данным – бизнесмены – УНИАН) ехали покупать новый автомобиль, перекрыли проезд с помощью оставленной на проезжей части машины, чем вынудили потерпевших остановиться. После этого неизвестные в масках совершили разбойное нападение: нанесли водителю «Мазды» несколько ножевых ранений, завладели автомобилем, деньгами в сумме около 25 тыс. долларов, которые предназначались для покупки нового автомобиля, и скрылись», - сообщили в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

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По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 187 - «Разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений» и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное завладение транспортным средством с причинением крупного материального ущерба».

Ведется розыск злоумышленников.