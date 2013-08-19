Эксперты: Законодательство в сфере АПК гармонизируют с требованиями ЕС

Такая оперативность Министерства аграрной политики и продовольствия, по мнению экспертов, связана с тем, что после гармонизации законов украинская сельхозпродукция сможет выйти на новый перспективный рынок Европы. И прежде всего, по убеждению аналитиков, необходимо адаптировать законодательство в сфере качества и безопасности агропродукции.

Как сообщил ИА «AgroNews» аналитик аграрных рынков Руслан Швец, работа над гармонизацией законодательства началась еще в прошлом году. Такая оперативность, по убеждению эксперта, свидетельствует о том, что Минагрополитики возлагает большие надежды на Соглашение об ассоциации с ЕС. При условии его подписания экспорт украинских сельхозтоваров может увеличиться в десятки раз.

«Подписание Соглашения об ассоциации требует адаптации отечественного законодательства к требованиям ЕС. И поскольку создание Зоны свободной торговли с Европой очень выгодно для отечественного АПК, профильное Министерство уже давно работает над гармонизацией нормативной базы. Так, уже разработаны около 9 документов, необходимых для адаптации законодательства. Они касаются таких вопросов, как сельхозкооперация, органическая продукция, качество и безопасность продукции и т.д.», − отметил эксперт.

Адаптацию законодательства в сфере качества и безопасности продуктов питания уже несколько лет назад начала Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба. Именно она, по европейскому примеру, должна контролировать безопасность пищевых продуктов по принципу «от поля к столу». По убеждению эксперта аграрного бизнеса Андрея Китаева, гармонизация законодательства в этой сфере является одной из важнейших при создании Зоны свободной торговли.

«Вопрос безопасности и качества продуктов питания на сегодняшний день является одним из приоритетов в международной торговле. И поэтому при создании ЗСТ с ЕС необходимо это учитывать. Хотя приспосабливание к новым стандартам потребует от украинских производителей увеличения затрат в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной это будет способствовать повышению конкурентоспособности и увеличению ее экспорта», − отметил Андрей Китаев.

С тем, что неполная гармонизация отечественного законодательства может стать препятствием для экспорта сельхозпродукции, соглашается и аналитик Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий.

«Несоответствие украинского законодательства требованиям ЕС может стать основным барьером для поставок отечественной продукции на внешние рынки. Однако нужно не только подготовить нормы в законах, но и сами сельхозпредприятия. Так, например, мы не можем экспортировать мясо, потому что не гармонизированы требования к нему», − отметил експерт.