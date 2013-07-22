В Харькове задержали «минера», державшего в напряжении милицию и супермаркет

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его сведениям, 14 июля на телефон дежурного МВД поступил анонимный телефонный звонок. Мужчина, не выдвигая никаких требований и не уточняя информации, сообщил о заминировании одного из супермаркетов Харькова.

По указанному адресу выехали оперативные группы УСБУ, ГУ МВД и взрывотехнической службы. Правоохранители организовали эвакуацию персонала и посетителей магазина. Взрывотехники осмотрели помещение торгового центра и прилегающую территорию, впрочем никаких взрывоопасных устройств или взрывчатых веществ не обнаружили.

Абдула отметил, что 17 июля анонимный звонок повторился, в этот раз он поступил в дежурную часть Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Объектом заминирования был назван тот же супермаркет. Правоохранители и в этот раз проверили полученную информацию, но она опять не подтвердилась.

По заключениям специалистов, изучавших аудиозаписи анонимных телефонных сообщений, в обоих случаях звонил один человек.

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Сотрудники СБУ совместно с органами милиции вечером 18 июля установили и задержали гражданина, который из таксофонов сообщал о заминировании супермаркета.

Им оказался 21-летний харьковчанин, не имеющий постоянного места работы, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал условный срок наказания. Мужчина объяснил, что звонил из-за «обиды» на правоохранительные органы, таким образом он хотел вроде бы отомстить за свою «неудачную жизнь».

В рамках начатого уголовного производства злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. При совершении такого преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

Кроме того, анониму придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий. Сейчас задержанный находится под стражей.