На нефтебазе нашли подпольный бензозавод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Сумской области, объем реализации незаконно изготовленной продукции составлял почти 34 млн. грн в год.

Как отмечает пресс-служба, оперативным путем работники Миндоходов «вышли» на оптового реализатора нефтепродуктов. Общество, которое становилось неоднократным победителем тендерных процедур и поставляло горючее государственным и коммунальным предприятиям области, прибегало к незаконным операциям с участием фиктивных фирм, на счетах которых укрывало львиную долю своих доходов. Таким образом предприятие незаконно формировало налоговый кредит по НДС и не уплатило в бюджет 3,4 млн. грн налога.

Имея вопросы относительно законности деятельности предприятия, работники Миндоходов вышли с проверкой на оптовую базу предприятия, а выявили там подпольный мини-завод. Из сырья сомнительного качества, добавляя соответствующие компоненты (присадки) здесь изготовляли бензины различных марок.

По имеющимся данным сырье для производства высокооктановых бензинов завозилось контрабандным путем из Российской Федерации, а также прямо из источников, расположенных на территории Сумской и Полтавской областей. В настоящее время отрабатываются все пути незаконной поставки сырья на подпольное производство.

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В ходе следственных мероприятий найдена черновая техническая документация, которая воспроизводит весь цикл подпольного производства горючего, а также бухгалтерские документы, свидетельствующие о масштабах производства и реализации фальсификата.

«Все изъято около 100 тысяч литров горючего стоимостью 1 миллион гривень, емкости для его хранения, автозаправочные блоки, производственное оборудование, автотранспорт, измерительные средства и тому подобное», - сообщает пресс-служба.

По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины), а также незаконного изготовления подакцизных товаров с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство (ст. 204 ч.2 УКУ), следователями Миндоходов на этой неделе открыто уголовное производство.