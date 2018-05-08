Неделя в цифрах

1 представитель оппозиции – Арсений Яценюк – согласился присутствовать на встрече главы государства с руководителями парламентских фракций. Лидеры фракций «Удара» и ВО «Свободы» отказались от общения с Виктором Януковичем.

2 монахини Свято-Покровского монастыря – настоятельница и ее помощница – исчезли с территории монастыря на четверо суток. По факту исчезновения монахинь было открыто уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Преднамеренное убийство". Женщины были найдены живыми и здоровыми, а по подозрению в их похищении был арестован брат экс-депутата Юрия Бута – Сергей.

2 года условно получили четверо мужчин за повреждение памятника Ленину в Киеве в прошлом году. Пятый фигурант дела получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы с испытательным сроком 2 года.

4 года тюрьмы требует адвокат избитых 18 мая во время массовых политических акций в Киеве журналистов Владислава Соделя и Ольги Сницарчук Игорь Федоренко для обвиняемого Вадим Титушко. Всего за нападение на журналистов 18 мая перед судом предстанут четверо человек.

5 туристов из Украины погибли в результате вооруженного нападения на палаточный лагерь в провинции Гилгит на севере Пакистана. Ответственность за преступление взяла на себя исламистская террористическая группировка "Джундуллах". Личности украинцев устанавливаются.

9,3% составило падение объема промышленного производства в мае 2013 года, на который припало необычно много праздничных и выходных дней, по сравнению с маем 2012 года.

10воров в законе, являющихся гражданами Украины и проживающими на ее территории на данный момент, насчитало Министерство внутренних дел.

10% (96,2 миллиона гривен) от общего долга по стране составляет сумма задолженности по зарплате работникам угольной отрасли.

15,75 человек на 1000 жителей – таков уровень смертности в Украине по данным доклада ЦРУ. Такие цифры делают ее второй в мире по этому показателю после ЮАР (17,36). Вслед за Украиной идут Лесото (15,02) и Чад (14,85). Россия занимает 10-ую позицию (13,97), Польша - 46-ую (10,31), Белоруссия - 13-ую (13,68).

23 документа из 118 мешают Украине присоединиться к Таможенному союзу и оставаться при этом членом Единого экономического пространства (ЕЭП).

24 защитника Киева, погибших в Барышевском котле в сентябре 1941 года, были торжественно перезахоронены в Киевской области 22 июня. Их тела были найдены ВОО Союз «Народная память» в ходе поисковой Вахты «Память жива!». Двоих из 24-х погибших поисковикам удалось идентифицировать.

76,9% ВВП составил валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года, увеличившись за это время на 1,2 миллиарда доллара (0,9%). Теперь он составляет 136,3 миллиардов долларов.

183 народных депутата Украины из 444 обнародовали свои декларации в сроки, определенные действующим законодательством.

204 000 видов на жительство в Европейском Союзе получили граждане Украины в 2011 году согласно данным 4-го ежегодного докладу по вопросам миграции и убежища, обнародованном Европейской Комиссией. Граждане США получили 189 тысяч видов на жительство, Индии – 179 тысяч, Китая – 153 тысячи и Марокко – 120 тысяч.

500 000 000 долларов (около 4 миллиардов гривен) по неофициальной информации заплатила компания 27-летнего бизнесмена Сергея Курченко ВЕТЭК за 98% акций медиа-холдинга UMH Group. Об этом УНИАН сообщил генеральный директор выступившей консультантом по данной сделке инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

2 945 900 000 гривен убытков понесла «Укрзализныця” в январе-мае 2013 года от перевозки пассажиров. В частности, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 миллиарда гривен, в пригородном сообщении - 1,388 миллиарда гривен, от льготных перевозок - 179,9 миллионов гривен.

8 589 000 000 гривен привлекло в Украину за два года работы Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Из них 6 миллиардов 519 миллионов гривен было вовлечено непосредственно в Национальные проекты и 2 миллиарда 70 миллионов гривен в рамках деятельности сервиса InvestUkraine.

Анастасия Береза