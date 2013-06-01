Мэр Одессы перечислил свою зарплату на ликвидацию последствий урагана
19:10, 01 июня 2013Общество
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Мэр Одессы Алексей Костусев перечислил свою месячную зарплату на специально созданный счет, куда желающие могут перевести денежные средства на ликвидацию последствий налетевшей на город стихии.
Костусев принял участие в работах / Фото glavcom.ua
Как сообщает Главком, в Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Пожилые одесситы говорят, что такого страшного удара стихии Одесса еще не знала.
В ликвидации последствий стихийного бедствия помимо работников коммунальных служб города принимают участие добровольцы, военнослужащие, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел МВД Украины.
Мэр Алексей Костусев и его заместители руководят работами на месте и принимают в них непосредственное участие.
Также Костусев подписал распоряжение о выделении матери погибшего одессита Евгения Литвинова материальной помощи в размере 100 тысяч гривен.
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