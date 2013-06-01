Мэр Одессы перечислил свою зарплату на ликвидацию последствий урагана

Как сообщает Главком, в Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Пожилые одесситы говорят, что такого страшного удара стихии Одесса еще не знала.

В ликвидации последствий стихийного бедствия помимо работников коммунальных служб города принимают участие добровольцы, военнослужащие, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел МВД Украины.

Мэр Алексей Костусев и его заместители руководят работами на месте и принимают в них непосредственное участие.

Также Костусев подписал распоряжение о выделении матери погибшего одессита Евгения Литвинова материальной помощи в размере 100 тысяч гривен.