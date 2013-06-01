Власти Одессы активно устраняют последствия стихийного бедствия

Мэр города Алексей Костусев доложил, что 31 мая через 30 минут после удара стихии был создан оперативный штаб, который возглавил и.о. первого вице-мэра К. Шаламай.

Все городские службы были мобилизованны на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Работники коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса, городские дороги, зелентреста, горсвета, горэлектротранспорта, аварийно-спасательной службы, департамента оборонной работы и другие ликвидировали последствия стихии всю ночь. К сожалению есть человеческая жертва - от поражения электрических током погиб мужчина 48 лет. 5 человек госпитализировано, 4 человека получают медицинскую помощь амбулаторно.

На экстренном заседании горисполкома, были заслушаны доклады руководителей всех городских служб, подведены предварительные итоги проведенной работы, поставлены задачи по завершению ликвидации последствий стихийного бедствия. Мэр Алексей Костусев* выступил с обращением к одесситам, в котором призвал горожан сохранять спокойствие, без крайней необходимости не выходить на улицу, не выпускать из дома детей и пожилых людей. Работники социальных служб обеспечивают нуждающихся продуктами и медикаментами по месту жительства. Мэр призвал руководителей предприятий, предпринимателей мобилизовать своих работников на помощь городским службам.

Работы по ликвидации последствий стихии идут в Одессе полным ходом, движение общественного автотранспорта восстановлено. До утра будет восстановлено движение на всех маршрутах электротранспорта. Жители Одессы сохраняют спокойствие и активно участвуют в работах.Ситуация находится под контролем мэра и созданного им штаба.