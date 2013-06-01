США сохранили антидемпинговые ограничения на украинскую селитру

Власти США решили оставить в силе антидемпинговые ограничения на поставки нитрата аммония (аммиачной селитры) из Украины

Соответствующее уведомление, опубликовано в правительственном вестнике "Федерал реджистер", который цитирует ИТАР-ТАСС. Комиссия США по международной торговле (КМТ) постановила, что отмена этих ограничений может нанести ущерб производителям азотных удобрений в США. Соответственно ввоз данного товара будет по-прежнему облагаться дополнительными сборами, отдельно устанавливаемыми минторгом США. Решение КМТ завершает процесс пересмотра антидемпингового режима по истечении очередного пятилетнего срока, установленного законом.

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