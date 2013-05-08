В Хмельницкой области посреди дороги грузовик провалился в яму (фото)
17:53, 08 мая 2013Общество
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В Хмельницкой области автомобиль попал в провал, образовавшийся в результате подмывания почвы.
Грузовик провалился в яму, образовавшуюся из-за подмывания грунта / Фото: Вголос
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 7 мая в 9:45 в государственную пожарно-спасательную часть города Староконстантинов поступило сообщение о том, что по ул. Мира на стоянке торгового центра провалился в яму автомобиль Mercedes.
Выяснилось, что в результате подмывания почвы произошло проседание бетонного покрытия автостоянки, вследствие чего и образовался провал, в который попал автомобиль.
Сотрудники ГСЧС с помощью автокрана и деревянных подкладок вытянули грузовой автомобиль и передали его владельцу.
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