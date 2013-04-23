Аграриям готовят увеличение фиксированного налога почти в шесть раз

Министерство доходов и сборов подготовило изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие пересмотр системы уплаты фиксированного сельскохозяйственного налога (ФСН) и ресурсных платежей.

Чиновники предлагают ввести с 1 января 2014 года новый механизм уплаты экологического налога и сбора за специальное использование воды — через налоговых агентов, которые "получают рентный доход от деятельности с природными ресурсами или деятельность которых продуцирует источники влияния на природу".

В их число будут входить субъекты хозяйствования, которые продают товары в аэрозольной упаковке или импортируют их (ставка сбора — 1% от таможенной стоимости), сбрасывают в воду продукты бытовой химии или формируют отходы из полимеров, резины, люминесцентных ламп (1 евро/ед.), а также получатели гуманитарной помощи в виде такой продукции (100 евро/т).

Ставка платы за пользование недрами будет исчисляться в процентах от стоимости добытых полезных ископаемых — 3-7,5%, но сумма платежа не должна быть меньше нынешнего уровня — 0,34-39,3 грн/ед. объема или веса.

Изменения коснутся и аграриев. Сельхозпроизводители сейчас платят фиксированный налог, исходя из нормативной денежной оценки земли еще 1995 года. Теперь же норматив предложено индексировать, как это происходит в случае уплаты налога на землю. То есть вместо нынешних платежей — в среднем 5,5 грн/га пашни (денежная оценка сельхозугодий — 3674 грн/га) — придется платить 31 грн/га (на 1 января 2013 года — 20,64 тыс. грн). Это суммарно увеличит доходы государства на 1-1,3 млрд грн.

Необходимость реформирования ФСН предусмотрена национальным планом экономических реформ на 2013 год.